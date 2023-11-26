الصين تواصل تعميق الانفتاح في صناعة الخدمات وبناء منطقة تجريبية في بكين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزارة التجارة الصينية إن البلاد ستواصل فتح صناعة الخدمات، والمُضي قدماً في إنشاء منطقة نموذجية وطنية تُركز على القطاع في بكين.
وأضافت الوزارة – وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت – أن الالتزام المتجدد يأتي بالتزامن مع نشر خطة عمل يوم الخميس الماضي، تقترح أكثر من 170 مهمة تجريبية لدعم بكين في تعميق بناء المنطقة النموذجية الوطنية المتكاملة لفتح قطاع الخدمات.
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وقال لينج جي، نائب وزير التجارة الصيني – في مؤتمر صحفي – إن المنطقة النموذجية اجتذبت خلال الفترة من سبتمبر 2020 إلى سبتمبر 2023، إجمالي 45.75 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات، ما يُمثل 11.2% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات في جميع أنحاء الصين.
واستشرافاً للمستقبل، ستقوم الصين بمواءمة القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وتعميق إصلاح كامل السلسلة وانفتاحها في صناعة الخدمات بالتوازن مع تطوير المنطقة النموذجية.
أ.ش.أ
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