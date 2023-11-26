الصين تواصل تعميق الانفتاح في صناعة الخدمات وبناء منطقة تجريبية في بكين

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة التجارة الصينية إن البلاد ستواصل فتح صناعة الخدمات، والمُضي قدماً في إنشاء منطقة نموذجية وطنية تُركز على القطاع في بكين.

وأضافت الوزارة – وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت – أن الالتزام المتجدد يأتي بالتزامن مع نشر خطة عمل يوم الخميس الماضي، تقترح أكثر من 170 مهمة تجريبية لدعم بكين في تعميق بناء المنطقة النموذجية الوطنية المتكاملة لفتح قطاع الخدمات.

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وقال لينج جي، نائب وزير التجارة الصيني – في مؤتمر صحفي – إن المنطقة النموذجية اجتذبت خلال الفترة من سبتمبر 2020 إلى سبتمبر 2023، إجمالي 45.75 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات، ما يُمثل 11.2% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات في جميع أنحاء الصين.

واستشرافاً للمستقبل، ستقوم الصين بمواءمة القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وتعميق إصلاح كامل السلسلة وانفتاحها في صناعة الخدمات بالتوازن مع تطوير المنطقة النموذجية.

أ.ش.أ