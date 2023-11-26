معلومات الوزراء: 50% زيادة في مبيعات قها بعد تشجيع المنتج المصري

MENAFN - Al-Borsa News) استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقطعي فيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حول أعمال التطوير الحالية لشركة“قها” للأغذية المحفوظة، وتحقيقها لمستوى قياسي من حيث المبيعات والصادرات والإنتاج خلال الفترة الماضية.

وجاء الفيديو الأول، بعنوان:“قها تعود من جديد .. 50% زيادة في مبيعاتها بعد تشجيع المنتج المصري”، وتضمن جولة داخل أحد مصانع الشركة بمحافظة الإسكندرية، لاستعراض عمليات الإنتاج ومراحله المختلفة.

في حين، جاء الفيديو الثاني، بعنوان:“قها.. سمعة ممتدة تاريخيا وتطوير شامل حاليا”، وتضمن استعراض تفاصيل المشروع الجاري تنفيذه حاليا على أرض مدينة السادات، لتشييد أكبر مجمع صناعي للشركة في أضخم تطوير لها منذ إنشائها في عام 1940.

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وأورد الفيديو الأول، تصريحات للدكتور سعيد الدليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة“قها” للأغذية المحفوظة، والذي كشف عن تحقيق الشركة لحجم كبير من المبيعات خلال العام المالي 2022-2023، بلغ 168 مليون جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 50%، مقارنة بالعام المالي 2021-2022، في مستويات غير مسبوقة خلال آخر 4 أعوام، كما أشار إلى أن الشركة حققت عوائد تصديرية بلغت 51 مليون جنيه، مع زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وذلك بعد أن زادت جهود التسويق لمنتجاتها داخل المجمعات الاستهلاكية وفتح معارض جديدة للشركة، بجانب زيادة الأسواق التصديرية بالمنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وتضمن الفيديو الثاني، استعراض آخر تطورات العمل بمدينة السادات لتشييد أكبر مجمع صناعي للشركة، كمرحلة ثالثة من مدينة“سايلو فوودز” للصناعات الغذائية، حيث حققت معدلات تنفيذ المشروع نسبًا متقدمة منذ بدء أعمال البناء في أغسطس الماضي، حيث يمثل تطوير شركة“قها” أهمية كبرى للدولة المصرية، وذلك بعد فترات زمنية طويلة لم تشهد استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل، لذلك جاء التوجيه الرئاسي، قبل سنوات، بضرورة بدء العمل لإنشاء مجمع صناعي جديد لشركتي“قها وادفينا”، بعد دمجهما في شركة واحدة، على مساحة 126 فدانا بمدينة السادات، وبتكلفة مبدئية تبلغ 20 مليار جنيه، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لجميع المصريين.

أ.ش.أ