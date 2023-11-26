البرازيل توقع اتفاقا عالميا لزيادة الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة الخارجية البرازيلية إن البلاد وقعت على اتفاق لزيادة الطاقة من المصادر المتجددة على المستوى العالمي لثلاثة أمثال بحلول عام 2030 والابتعاد عن استخدام الفحم، لتنضم إلى اتفاق محتمل يدعمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات.

وقال مسؤول أوروبي مطلع إن أكبر دولة في أمريكا الجنوبية صارت الآن واحدة من نحو مئة دولة وقعت على الاتفاق.

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وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن الهدف هو أن يتم اعتماد الاتفاق رسميا من قبل القادة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي ينطلق هذا الأسبوع في دبي.

وقالت سفارة البرازيل في أبوظبي في رسالة إلى وزارة الخارجية الإماراتية إن الدولة ستنضم إلى الاتفاق الذي يحمل اسم“التعهد العالمي بأهداف الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة”.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية أن البلاد قررت الانضمام إلى الاتفاق.

والبرازيل لاعب رئيسي بالفعل في مجال الطاقة المتجددة، إذ تأتي أكثر من 80 بالمئة من كهرباء البلاد من مصادر متجددة على رأسها الطاقة الكهرومائية، بالتوازي مع توسع سريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه بالرغم من أن البرازيل تدعم زيادة استخدام الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها على مستوى العالم، فإن ذلك غير ممكن من الناحية الحسابية محليا.

وأضاف“لن تكون البرازيل قادرة على زيادة الطاقة المتجددة بها إلى ثلاثة أمثالها لأن استخدامها مرتفع جدا بالفعل، لكن البرازيل تعزز مرة أخرى دعمها لمصادر الطاقة المتجددة”.

وتلتزم مسودة التعهد بشأن الطاقة الجديدة التي اطلعت عليها رويترز“بالخفض التدريجي لاستخدام طاقة الفحم”، بما في ذلك إنهاء تمويل المحطات الجديدة للطاقة التي تعمل بالفحم.

ووفقا للبيانات الرسمية، يُستخدم الفحم لإنتاج ما يزيد قليلا عن واحد بالمئة فقط من كهرباء البلاد.

كما تتضمن المسودة تعهدا بزيادة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى المثلين ليصل إلى 4% سنويا حتى 2030.

رويترز



