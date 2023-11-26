مؤشر بورصة مسقط يحافظ على مكاسبه مع صعود أسهم الشركات القيادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن المؤشر استفاد من ارتفاع أسهم عدد من الشركات القيادية، غير أن مؤشر القطاع المالي تأثر بتراجع أسهم عدد من البنوك والشركات المالية؛ ما دفع مؤشر القطاع للتراجع 9 نقاط، فيما سجلت المؤشرات القطاعية الأخرى صعودًا؛ فقد ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 19 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ 4 نقاط، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة نقطتين.
وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 13.7 مليون ريال عُماني من بينها 9.7 ملايين ريال عُماني في سوق الأسهم و4 ملايين ريال عُماني في سوق السندات والصكوك التي شهدت الأسبوع الماضي ارتفاعًا واضحًا في تداولاتها مقابل تداولات بقيمة 200 ألف ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.
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وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي خسائر بـ 9 ملايين ريال عُماني مختتمة التداولات الأسبوعية عند 23 مليارًا و836.5 مليون ريال عُماني.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 27 ورقة مالية فيما تراجعت أسعار 15 ورقة مالية واستقرت 16 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.
أ.ش.أ
MENAFN26112023000202011048ID1107485888
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