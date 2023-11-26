مؤشر بورصة مسقط يحافظ على مكاسبه مع صعود أسهم الشركات القيادية

MENAFN - Al-Borsa News) وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن المؤشر استفاد من ارتفاع أسهم عدد من الشركات القيادية، غير أن مؤشر القطاع المالي تأثر بتراجع أسهم عدد من البنوك والشركات المالية؛ ما دفع مؤشر القطاع للتراجع 9 نقاط، فيما سجلت المؤشرات القطاعية الأخرى صعودًا؛ فقد ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 19 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ 4 نقاط، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة نقطتين.

وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 13.7 مليون ريال عُماني من بينها 9.7 ملايين ريال عُماني في سوق الأسهم و4 ملايين ريال عُماني في سوق السندات والصكوك التي شهدت الأسبوع الماضي ارتفاعًا واضحًا في تداولاتها مقابل تداولات بقيمة 200 ألف ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.

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وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي خسائر بـ 9 ملايين ريال عُماني مختتمة التداولات الأسبوعية عند 23 مليارًا و836.5 مليون ريال عُماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 27 ورقة مالية فيما تراجعت أسعار 15 ورقة مالية واستقرت 16 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.

أ.ش.أ

