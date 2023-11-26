أسواق النفط تترقب نتائج اجتماع الخميس لـأوبك+

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تترقب أسواق النفط نتائج اجتماع“أوبك+” والمقرر عقده الخميس المقبل، فيما تشهد الأسعار تراجعا.
كانت أوبك + قد أعلنت عن تأجيل اجتماعها من 26 نوفمبر الجاري إلى الخميس30 نوفمبر موعد الاجتماع الجديد.
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يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه أوبك+ لاجتماع تحتل تخفيضات الإنتاج صدارة رأس جدول أعماله بعد التراجعات في أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف حيال الطلب ونمو المعروض، خاصة من المنتجين من خارج أوبك.
ومن المتوقع أن يبحث اجتماع“أوبك بلس” مزيدا من التغييرات على الاتفاق الذي يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024، بحسب محللين.
وانخفض السعر من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر، تحت وطأة ارتفاع الإمدادات والمخاوف بشأن الطلب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.
وفي الإغلاق أمس، تراجع سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً، بما يعادل 1%، إلى 80.58 دولار للبرميل، لتشهد الأسعار استقراراً تقريباً خلال الأسبوع.
كذلك انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.56 دولار أو 2% عند 75.54 دولار.
في المقابل، رفعت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير سابق، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا مقابل 2.3 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة.
كما ذكرت الوكالة أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 930 ألف برميل يومياً مقابل 880 ألف برميل يومياً في التوقعات السابقة.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن الطلب على النفط تلقى الدعم هذا العام من قوة عمليات التسليم الأمريكية والطلب القياسي من الصين في شهر سبتمبر.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط“أوبك” قد عدلت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 2.5 مليون برميل يوميا، بزيادة حوالي 100 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي، وذلك بسبب زيادة الطلب الصيني في الربع الثالث.
وأبقت المنظمة في تقريرها الشهري على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي، والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا.
وفي تقرير شهر أكتوبر الماضي، كانت“أوبك” تتوقع أن يصل نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا، أي دون تغيير عن التوقعات في سبتمبر.
أ.ش.أ
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