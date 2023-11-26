أسواق النفط تترقب نتائج اجتماع الخميس لـأوبك+

MENAFN - Al-Borsa News) تترقب أسواق النفط نتائج اجتماع“أوبك+” والمقرر عقده الخميس المقبل، فيما تشهد الأسعار تراجعا.

كانت أوبك + قد أعلنت عن تأجيل اجتماعها من 26 نوفمبر الجاري إلى الخميس30 نوفمبر موعد الاجتماع الجديد.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه أوبك+ لاجتماع تحتل تخفيضات الإنتاج صدارة رأس جدول أعماله بعد التراجعات في أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف حيال الطلب ونمو المعروض، خاصة من المنتجين من خارج أوبك.

ومن المتوقع أن يبحث اجتماع“أوبك بلس” مزيدا من التغييرات على الاتفاق الذي يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024، بحسب محللين.

وانخفض السعر من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر، تحت وطأة ارتفاع الإمدادات والمخاوف بشأن الطلب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.

وفي الإغلاق أمس، تراجع سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً، بما يعادل 1%، إلى 80.58 دولار للبرميل، لتشهد الأسعار استقراراً تقريباً خلال الأسبوع.

كذلك انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.56 دولار أو 2% عند 75.54 دولار.

في المقابل، رفعت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير سابق، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا مقابل 2.3 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة.

كما ذكرت الوكالة أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 930 ألف برميل يومياً مقابل 880 ألف برميل يومياً في التوقعات السابقة.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن الطلب على النفط تلقى الدعم هذا العام من قوة عمليات التسليم الأمريكية والطلب القياسي من الصين في شهر سبتمبر.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط“أوبك” قد عدلت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 2.5 مليون برميل يوميا، بزيادة حوالي 100 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي، وذلك بسبب زيادة الطلب الصيني في الربع الثالث.

وأبقت المنظمة في تقريرها الشهري على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي، والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا.

وفي تقرير شهر أكتوبر الماضي، كانت“أوبك” تتوقع أن يصل نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا، أي دون تغيير عن التوقعات في سبتمبر.

أ.ش.أ