مؤتمر الصلاة العالمي بين الأديان HWPL 2023: صلوات من أجل نهاية الحروب

(MENAFN
- HWPL) استضافت منظمة ’الثقافة السماوية، السلام العالمي، وإحياء النور (HWPL)‘، وهي منظمة سلام دولية، مؤتمر الصلاة العالمي بين الأديان HWPL 2023 في 18 نوفمبر. وقد جمع المؤتمر، الذي عُقد عبر الإنترنت، زعماء دينيين وأعضاء من مختلف الأديان للصلاة من أجل إنهاء الحروب وتعزيز السلام العالمي.
شارك في المؤتمر 855 شخصًا من 10 ديانات مختلفة من 73 دولة، وتضمن المؤتمر ترتيبًا مؤثرًا للأحداث، بدءًا من افتتاحية المدير الذي أعرب عن الحاجة الملحة لمعالجة الصراعات العالمية ورغبة المنظمة الصادقة في وقف الحروب. وتم تسليط الضوء بشكل خاص على أهمية الوحدة بين الأفراد المتدينين والقيم المشتركة المضمنة في الكتب المقدسة المختلفة التي تعزز السلام والعدالة والكرامة الإنسانية والاحترام والوئام.
وتضمن الحدث صلوات أداها ممثلون عن الديانات الرئيسية، بما في ذلك المسيحية والهندوسية والسيخية والإسلام والبوذية والجاينية والزرادشتية. وكانت الصلوات التي يمثلها زعماء الديانات المختلفة مختلفة في الشكل، ولكن محتوياتها كانت كلها صلوات من أجل السلام حيث قدم كل زعيم ديني صلوات متجذرة في تقاليده، مع التركيز على الهدف المشترك المتمثل في إنهاء الحرب وتحقيق السلام العالمي.
وأوضح المدير، في تفاصيل ترتيب الأحداث، أنه سيتم تشغيل لوحة الصلاة والرغبات في الوقت الفعلي حيث يمكن للمشاركين مشاركة صلواتهم ورغباتهم في السلام.
في نهاية اجتماع الصلاة، اقترحت HWPL "حملة صلاة التتابع" من خلال المشرف كإجراء عملي للسلام. وتم حث الزعماء الدينيين على عقد اجتماعات صلاة باستمرار من أجل وقف الحرب والسلام العالمي، وخلق فرص بأشكال مختلفة لجمع قلوب أكبر عدد ممكن من الناس.
وسط الصراعات والنزاعات المستمرة بين الأديان، يتجلى تفاني HWPL في تعزيز الوئام الديني من خلال مبادرات مثل مكاتب التحالف العالمي لسلام الأديان (WARP) حيث يجتمع الزعماء الدينيون من مختلف الأديان والتخصصات بانتظام لمناقشة كتبهم المقدسة، أكاديمية HWPL الدولية للسلام الديني (IRPA)، ومعسكر السلام للشباب الديني، والحوار المفتوح مع الزعماء الدينيين، ومذكرات التفاهم مع المنظمات الدينية. اعتبارًا من سبتمبر 2023، يوجد 282 مكتبًا لـ WARP قيد التشغيل في 131 دولة.
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