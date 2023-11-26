علامات تجارية رائدة تتنافس في تقديم أفضل الأسعار خلال "3 أيام من التخفيضات الكبرى" في دبي

(MENAFN
- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 نوفمبر 2023: توفر "3 أيام من التخفيضات الكبرى" الصفقات المذهلة في مراكز التسوق في دبي، حيث تصل التخفيضات إلى 90 بالمئة بالإضافة الى فرص الجوائز الكبيرة، وذلك من 24 وحتى 26 نوفمبر، والتي تقدمها أكثر من 500 من أكبر العلامات التجارية في أنحاء المدينة.
لا تفوتوا التخفيضات الكبيرة على مستحضرات التجميل والأزياء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية وغيرها خلال “3 أيام من التخفيضات الكبرى" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.
تخفيضات مذهلة بانتظاركم توفرها أكثر من 500 من العلامات التجارية المحلية والعالمية المفضلة لديكم من خلال أكثر من 2,000 متجر في جميع أنحاء دبي، ومنها: آند أذر ستوريز (& other stories)، آبيركرومبي & فيتش (Abercrombie & Fitch)، آيروبوستال (Aeropostale)، آيزون (Aizone)، أليساندرو ديل أكوا (Alessandro Dell Acqua)، أولساينتس (All Saints)، أنابيل (Annabelle)، أرماني (Armani)، بي 1 (B1)، بالمان (BALMAIN)، بانانا ريبابليك (Banana Republic)، باوهاوس (Bauhaus)، بيفرلي هيلز بولو كلوب (Beverly Hills Polo Club)، بوسيني (Bossini)، تشويس ريفا (CHOICE RIVA)، كوليكشن أوف ستايل "كوس" (Collection of style "COS")، كوتون أون (COTTON ON)، دا ميلانو (Da Milano)، فيري (Ferre)، فوريفر 21 (FOREVER 21)، جاب (Gap)، جيوردانو (Giordano)، جيس آند جي سي بوتيك (Guess & Gc Boutique)، إتش & إم (H&M)، هوليستر (Hollister)، لويس فيرود (LOUIS FERAUD)، لوف موسكينو (LOVE MOSCHINO)، مشايخ (Mashaykh)، ماكس (Max)، نايومي (Nayomi)، نكست (Next)، فيكتوريا سيكريت بينك (Pink By Victoria's Secret)، رالف لورين (Ralph Lauren)، ريموند (Raymond)، ريفير آيلاند (River Island)، سكور بروذرز (Sacoor Brothers)، سبلاش (Splash)، ستراديفاريوس (Stradivarius)، سوبر دراي (SuperDry)، تيد بيكر (Ted Baker)، ذات (THAT)، فيكتوريا سيكريت (Victoria's Secret)، ويست إلم (West Elm)، رانجلر (Wrangler) وغيرها الكثير.
هل تبحثون عن أفضل الأحذية أو الحقائب؟ توفر عروض "3 أيام من التخفيضات الكبرى" تخفيضات ضخمة على أفضل العلامات التجارية للأحذية والإكسسوارات بما فيها: كريستيان لوبوتين (Christian Louboutin)، كليرز (Claire's)، كلاركس (Clarks)، كوتش (Coach)، ديزل (Diesel)، ديون لندن (Dune London)، فوت لوكر (Foot Locker)، كينزو (Kenzo)، كيبلينج (Kipling)، كرت كيجر (Kurt Geiger)، إل سي واي كيكي (LC Waikiki)، لي جينيز (Lee Jeans)، ليفيل شو ديستريكت (Level Shoe District)، نيو بلانس (New Balance)، بارفوا (PARFOIS)، فيليب موديل (Philippe Model)، شو مارت (Shoe Mart)، شو إكسبريس (Shoexpress)، سارة جيسيكا باركر (SJP By Sarah Jessica Parker)، تومز (TOMS)، يونايتد نود (UNITED NUDE)، فينتشي Vincci)).
وهناك العديد من العروض الرائعة على الذهب والمجوهرات والساعات لدى 1915 باي أحمد صديقي (1915 By Ahmed Seddiqi)، والفطيم للساعات والمجوهرات (Al Futtaim Watches & Jewellery)، وداماس (Damas)، وبريما دايموند (Prima Diamond)، وصديقي وأولاده (Seddiqi & Sons)، وبيت الساعات (The Watch House)، وتايم هاوس (Time House)، وزين دايموند (Zen Diamond)، وغيرها الكثير.
كما يمكنكم تصميم منازلكم واختيار الأثاث بتكلفة أقل من متاجر الديكور والمفروشات التي توفر منتجاتها بأسعار لا مثيل لها ومنها: تو إكس إل (2Xl)، عاتي (Aati)، بيد كوارتر (Bed Quarter Furniture)، بلومينغديلز هوم (Bloomingdales Home)، كاربت سنتر (Carpet Centre)، إبارزا (ebarza)، هوم بوكس (Home Box)، هوم سنتر (Home Centre)، هومز آر آص (Homes R Us)، إيكيا (Ikea)، جاشانمال (Jashanmal)، كينغ كويل (King Koil)، كوالا ليفينغ (Koala Living)، بوتري بارن (Pottery Barn)، ذا ماترس ستور (The Mattress Store)، ذ وَن (The One)، ذا ريد كاربت (The Red Carpet)، يونايتد فورنيتشر United Furniture)).
وستجدون مجموعة كبيرة من العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة بأسعار مخفضة في أريج (Areej)، بيوتيك (Beautique)، إليميس (Elemis)، فيسيس (FACES)، كيلز (Kiehl's)، لوكسيتان (L'Occitane)، ميك أب فور إيفر (Makeup For Ever)، مكياجي (Mikyajy)، إن واي إكس (NYX)، في براند (V Brand Gallery Outlet)، إيف روشيه (Yves Rocher) - وغيرها. كما توفر علامات ابن سينا، وبوتس (Boots)، وهلند & باريت (Holland & Barrett) عروضاً لا تفوت لمحبي تسوق المنتجات الصيدلانية والرعاية الصحية.
ويمكن للأهالي الحصول على العروض الرائعة على ألعاب أطفالهم في: محل الأطفال (Baby Shop)، إمبوريو أرماني كيدز (Emporio Armani Kids)، ماماز وباباز (Mamas & Papas)، بابلوسكي Pablosky)) وغيرها، أو الحصول على ألعاب وتجهيزات جديدة لهوايات محددة في هامليز (Hamleys) وتويز آر أص (Toys R US).
ولا ننسى التخفيضات على الإلكترونيات التي توفرها العديد من العلامات التجارية مثل: هارمان هاوس (Harman House) والنظارات والبصريات مثل لنس كارت (Lenskart)، أوشيالي للبصريات (Occhiali)، راي بان (RAY BAN)، وفيجن إكسبريس (Vision Express)، ونظارات يتيم (Yateem Opticians) وغيرها. كما تنتظركم العديد من تجارب التسوق خلال الفعالية التي تشارك فيها أيضاً المتاجر والعلامات التجارية المتخصصة في الأدوات والأجهزة الرياضية، بما فيها بلومينغديلز (Bloomingdale's)، وكوسموس سبورتس (Cosmos Sports)، وداي تو داي (Day to Day)، ودبنهامز (Debenhams)، وجاليري لافاييت (Galeries Lafayette)، وهارفي نيكلز (Harvey Nichols)، ولايف ستايل (Lifestyle)، وهايبر ماركت اللولو (Lulu Hypermarket)، وماركس آند سبنسر (Marks & Spencer)، وموجي (Muji)، وناتوزي (Natuzzi)، وتيبو (TYPO)، وفيرجن ميجاستور (Virgin Megastore)، وإكسبرشن (XPRESSION).
وإذا لم تكن هذه العروض كافية لتلبية متطلباتكم، يمكنكم التوجه إلى أقرب مركز تسوق، فما زال هناك المزيد مما تقدمه "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، حيث يمكنكم الفوز بجوائز كبيرة والحصول على مكافآت ونقاط إضافية من خلال برامج الولاء في بعض وجهات التسوق الشهيرة في كل مرة تتسوقون فيها.
يمكن للمتسوقين الفوز بجوائز تبلغ قيمتها 30.000 درهم عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في "دبي فستيفال سيتي مول" أو "فستيفال بلازا" من خلال مسح إيصالات الشراء عبر تطبيق "بلو" (Blue Rewards). وسيتم اختيار فائز واحد في كل مركز تجاري للفوز بنقاط "بلو" بقيمة 30.000 درهم ليتم إنفاقها خلال 30 دقيقة داخل المركز التجاري، وإذا لم ينفق الفائز المبلغ كاملاً، يمكنه الاحتفاظ بالباقي في محفظة "بلو" الخاصة به.
لا تفوتوا فرصة التخفيضات الكبيرة في جميع أنحاء دبي التي توفرها فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" مع خصومات تصل إلى 90 بالمئة لدى متاجر التجزئة المشاركة في جميع أنحاء المدينة من الجمعة 24 نوفمبر وحتى الأحد 26 نوفمبر.
MENAFN26112023006689014967ID1107485852