دار جامعة حمد بن خليفة للنشر تنظم مسابقة "فلسطين أرض الزيتون والرباط"

(MENAFN
- Hamad Bin Khalifa University) الدوحة، 25 نوفمبر 2023: تعلن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر عن تنظيمها مسابقة للكتابة الإبداعية لتلاميذ المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية داخل قطر وخارجها.
وتطلق دار جامعة حمد بن خليفة للنشر مسابقتها تحت عنوان "فلسطين أرض الزيتون والرِّباط"، تكريمًا لصمود الشعب الفلسطيني وإيمانه ونضاله المستمر. وتدعو الدار تلاميذ المدارس للتعبير عن أنفسهم بأي أسلوب أدبي يختارونه، وتشجعهم على استخدام مهاراتهم اللغوية في كتابة الشعر أو المقالة أو القصص القصيرة، أو أي شكل آخر من أشكال التعبير الأدبي الهادف.
وقال بشار شبارو، المدير التنفيذي لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر: "تفخر دار جامعة حمد بن خليفة للنشر بإطلاق مثل هذه المسابقة الأدبية التعليمية المهمة وهذه ليست المرة الأولى التي ننظم فيها مثل هذه المسابقة، لأننا نؤمن إيمانًا راسخًا بقوة الأدب وبدور الإبداع في المجتمع، ولاشك أننا نطلق هذه المسابقة للتلاميذ حول العالم كي يعبِّروا عن أنفسهم في هذا الوقت العصيب للغاية، ساعين إلى المساهمة في تعزيز التضامن الدولي مع فلسطين ودعم شعبها عن طريق التعبير الإبداعي".
وانطلاقًا من إيمانها بأن الأدب أداة قوية للتعلم والتعبير، اختارت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر أن تكون فلسطين موضوع المسابقة، تقديرًا منها لقدرات الشعب الفلسطيني على التحمل والصمود، وإصراره المُلهِم على التحدِّي والصبر، كما أنه لدى الدار اعتقاد راسخ بامتلاك اليافعين والشباب مواهب وإمكانات تخولهم بأن يصبحوا في المستقبل كُتّابًا ومُفكرين مرهفي الحس، ومعلمين وقادة متفردين لمواجهة الأزمات المستمرة، ويحولون دون تكرارها.
وترحب الدار بالتلاميذ الراغبين في خوض المسابقة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم باللغة العربية أو الإنجليزية، وتشجعهم على اغتنام هذه الفرصة لإثراء مفرداتهم ومهاراتهم في الكتابة الأدبية. ويحتاج من يجد لديه المؤهلات إلى زيارة الموقع الإلكتروني لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر، وتعبئة نموذج الطلب، بالإضافة إلى إرسال النص للتقييم. وتجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي للمشاركة في المسابقة يوم 18 يناير 2024.
وستختار دار جامعة حمد بن خليفة للنشر أفضل ثلاثة أعمال أدبية عن كل مرحلة مدرسية. وسيحصل كل فائز في المسابقة على جائزة قدرها 1000 ريال قطري، بالإضافة إلى مجموعة من كتبها المميزة والمختارة بعناية.
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