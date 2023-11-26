مركز ذو المنارتين بجامعة حمد بن خليفة يستضيف الدكتورة هيفاء يونس لإلقاء محاضرات مجتمعية

(MENAFN
- Hamad Bin Khalifa University) الدوحة، 25 نوفمبر 2023: استضاف مركز ذو المنارتين بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة الدكتورة هيفاء يونس، الباحثة الإسلامية الشهيرة ومؤسس ورئيسة "معهد جنة"، لإلقاء محاضرات ضمن سلسلة الحوارات التي تنظمها الكلية، وذلك بهدف مساعدة أفراد المجتمع على التأهيل النفسي لمواجهة الحرب والمآسي الدائرة في غزة.
واستهلت الدكتورة هيفاء يونس زيارتها إلى الدوحة بإلقاء محاضرة بعنوان "الارتقاء في هذه الحياة الدنيا"، حيث استلهمت رؤى عميقة من القرآن الكريم يمكنها أن تساعد الناس على التغلب على المواقف الصعبة طوال حياتهم، وخاصة في أوقات الأزمات، كما كانت محاضرتها بمثابة الجلسة الافتتاحية لسلسلة حوارات مركز ذو المنارتين الملهمة، وهي عبارة عن مجموعة من المناقشات مع علماء ودعاة مسلمين مرموقين، بهدف تقديم نصائح ومواعظ مفيدة حول كيفية معالجة القضايا المهمة للمجتمع المحلي.
كما شاركت الدكتور هيفاء أفكارها ورؤاها عبر محاضرات منفصلة لطلاب المدارس الثانوية والجامعات على مسرح التعليم ما قبل الجامعي، ومكتبة قطر الوطنية، حيث انتهزت هذه الفرصة للتواصل مع الشباب في دولة قطر من مختلف الفئات العمرية والتحدث عن أهمية التحلي بالقوة الروحية والاعتقاد الراسخ في إيماننا، خاصة خلال الأوقات العصيبة.
وتعليقًا على أهمية زيارة الدكتورة هيفاء، قال السيد/ واصف خان، المسؤول بمركز ذو المنارتين: "من خلال المشاركة في نقاش مفتوح حول الوضع الفلسطيني مع أفراد المجتمع القطري والطلاب في حرم مؤسسة قطر، فإننا نوفر لهم مساحة للتعبير عن احتياجاتهم النفسية والروحية الناتجة عن الحرب في غزة، لذا فإننا نقدم التوجيه النفسي المتأصل في تقاليدنا حول كيفية التعبير عن هذه المشاعر الجياشة بشكل سليم".
هذا، وتتواكب كلية الدراسات الإسلامية مع الالتزام الراسخ لجامعة حمد بن خليفة بالحوار البنّاء، حيث تتجاوز الكلية الحدود الجغرافية، لتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات في دولة قطر وخارجها، وتتضمن مخرجات بحوث الكلية مجموعات بحثية مصممة بعناية تُشكل برامج بحثية متعددة التخصصات، كما تستقطب عقولا جديدة من خلال المنح الدراسية الإسلامية العالمية.
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