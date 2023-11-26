تواصل المسيرات في المدن الأميركية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تواصلت المسيرات في عدد من المدن الأميركية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استشهد خلاله حتى اللحظة أكثر من 15 ألف غالبيتهم من الأطفال والنساء، ونحو 30 ألف جريح.
وأشار مصدر، إلى أن مسيرات نظمت في واشنطن، ونيويورك، وشيكاغو، وهيسوتن، واريزونا، فيما استغل النشطاء أسبوع التسوق الأهم في الولايات المتحدة المعروف باسم "Black Friday" للتظاهر أمام المجمعات التجارية الضخمة، لحث الأميركيين على مقاطعة التسوق هذا العام لدفع الشركات الكبرى للضغط على الإدارة الأميركية من أجل إجبار إسرائيل وقف عدوانها.
ولفت، إلى أن النشطاء سينشرون أسماء الأطفال الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال المسيرات التضامنية، للتأكيد على أنهم ليسوا "مجرد أرقام" وللدفع من أجل محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الطفولة الفلسطينية.
MENAFN26112023000208011052ID1107485842
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.