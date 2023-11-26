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تواصل المسيرات في المدن الأميركية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

11/26/2023 3:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تواصلت المسيرات في عدد من المدن الأميركية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استشهد خلاله حتى اللحظة أكثر من 15 ألف غالبيتهم من الأطفال والنساء، ونحو 30 ألف جريح.
وأشار مصدر، إلى أن مسيرات نظمت في واشنطن، ونيويورك، وشيكاغو، وهيسوتن، واريزونا، فيما استغل النشطاء أسبوع التسوق الأهم في الولايات المتحدة المعروف باسم "Black Friday" للتظاهر أمام المجمعات التجارية الضخمة، لحث الأميركيين على مقاطعة التسوق هذا العام لدفع الشركات الكبرى للضغط على الإدارة الأميركية من أجل إجبار إسرائيل وقف عدوانها.
ولفت، إلى أن النشطاء سينشرون أسماء الأطفال الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال المسيرات التضامنية، للتأكيد على أنهم ليسوا "مجرد أرقام" وللدفع من أجل محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الطفولة الفلسطينية.




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