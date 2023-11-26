صحة غزة: الوقود والمساعدات الطبية التي دخلت القطاع محدودة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، أن كميات الوقود والمساعدات الطبية التي وصلت إلى القطاع غير كافية، خاصة في مناطق شمال غزة.
وأشار البرش إلى أن أولويات الوزارة تتركز حاليًا على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مثبتات العظام، لتلبية الاحتياجات الطارئة للمرضى في القطاع.
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