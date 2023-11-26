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صحة غزة: الوقود والمساعدات الطبية التي دخلت القطاع محدودة

11/26/2023 3:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، أن كميات الوقود والمساعدات الطبية التي وصلت إلى القطاع غير كافية، خاصة في مناطق شمال غزة.

وأشار البرش إلى أن أولويات الوزارة تتركز حاليًا على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مثبتات العظام، لتلبية الاحتياجات الطارئة للمرضى في القطاع.

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