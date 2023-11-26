صدمة للأطباء.. العثور على ذبابة حية في أمعاء رجل أمريكي - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت الدهشة ألسنة أطباء في ولاية ميسوري الأمريكية، بعد أن عثروا على ذبابة مكتملة النمو تعيش داخل أمعاء مريض كان يخضع لعملية كشف روتينية بالمنظار.



وحسب موقع "الحرة"، قالت المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي مؤخرًا: إن تلك الحادثة الغريبة جرت مع رجل يبلغ من العمر 63 عامًا، كان لديه ذبابة "حية" تعيش داخل أمعائه.



وكان الرجل قد حضر لإجراء فحص روتيني لسرطان القولون في وقت سابق من هذا العام. وأجرى الأطباء في مستشفى ميسوري منظار القولون، وهو إجراء يتم فيه إدخال كاميرا في الأمعاء للتحقق من وجود أي تشوهات أو خلايا ورم أو تقرحات.



وخلال تنظير القولون، وفي المنطقة الموجودة في الجزء العلوي من الأمعاء الغليظة، عثر الأطباء على ذبابة حية كانت قد نجت بطريقة ما من حمض المعدة.



وقال الأطباء: "تمثل هذه الحالة اكتشافًا نادرًا للغاية بمنظار القولون.. هذا الحالة تشكل لغزًا يتوجب حله لمعرفة كيف وصلت تلك الذبابة إلى القولون".



وذكر المريض أنه لم يتناول أي طعام في اليوم الذي سبق التنظير، وأنه اكتفى بشرب السوائل المسهلة التي تُخرِج كل الطعام والفضلات من الأمعاء.



وقبل ذلك بيوم، أي قبل 48 ساعة من الكشف بالمنظار، أوضح المريض أنه تناول البيتزا وقطعًا من الخس، دون أن يرى أية حشرات في طعامه.









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