سبع دول أوروبية تدعو إلى إعادة النظر في فرض رسوم على انبعاثات السفن

MENAFN - Al Wakeel News)دعا وزراء من سبع دول في الاتحاد الأوروبي، إلى وقف خطط إدراج الشحن البحري في نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل.



وقال الوزراء في الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية، إن هذه الخطوة تخاطر بإبعاد الأعمال عن الموانئ الأوروبية، في حين ستقدم فائدة بيئية محدودة.



وأضافت الرسالة أن نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2024، قد يؤدي إلى انبعاثات في أجزاء أخرى من العالم، بل ويزيد من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال سلك طرق أطول لتجنب التوقف في موانئ الاتحاد الأوروبي.



وأظهر تقرير اقتصادي أن السفن التي تبحر إلى الموانئ الأوروبية ستواجه رسوم انبعاثات كربونية بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المقبل، مع بدء فرض هذه الرسوم بهدف تشجيع قطاع النقل البحري على خفض الانبعاثات الكربونية من السفن.



ووفقا للقواعد الأوروبية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها أول يناير المقبل، ستدفع أي سفينة تدخل أو تخرج من موانئ الاتحاد الأوروبي رسما مقابل كمية الانبعاثات الكربونية التي تصدرها، وهو ما سيؤثر على تكاليف النقل البحري لكل شيء، بدءا من السلع تامة الصنع التي تنقلها سفن الحاويات وحتى الغاز الطبيعي المسال الذي تحتاجه أوروبا بشدة لتدفئة المنازل في الشتاء.

