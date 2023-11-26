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الأونروا لـ الوكيل: أوضاع غزة تزداد تدهوراً !

11/26/2023 3:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الدكتور عدنان أبو حسنة ان الاوضاع مع الهدنة في قطاع غزة لم تتحسن بل ازدادت تدهوراً .

واشار أبو حسنة لبرنامج الوكيل عبر راديو هلا، اليوم الاحد ، الى ان هناك زيادة كبيرة في اعداد النازحين ، حيث ان العديد من الاهالي لجأوا الى مدارس وكالة الغوث ، بعد ان حاولوا مع اعلان الهدنة العودة الى منازلهم ووجدوها مدمرة بشكل كامل .
ولفت الى حاجة الاهالي الكبيرة للملابس الشتوية والفراش والاغطية ، خاصة اننا على موعد غداً مع منخفض جوي واجواء شتوية وباردة، والاهالي غادروا منازلهم بالملابس الصيفية ولم يستطيعوا حمل اغراضهم وملابسهم عند المغادرة .
واكد ابو حسنة الى الحاجة لغاز الطبخ والتدفئة ، خاصة ان ما يدخل القطاع فقط 80 طن من الغاز ، وهذه الكمية غير كافية لتوزيعها على اكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة ، مؤكداً ايضاً على النقص الحاد في مادة الطحين بالقطاع .
واضاف ابو حسنة ان هناك صعوبة بالوقت الحالي لعودة عمل المستشفيات التي خرجت عن الخدمة في القطاع خاصة في المناطق الشمالية والشرقية منها وبعد مغادرة الكوادر العاملة بها ، مؤكداً على عمل وكالة الغوث خلال ايام الهدنة على ادخال مساعدات للمشافي العاملة في القطاع .

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