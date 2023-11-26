السجن عشرات السنوات لأمريكية حامل قتلت 3 أشخاص بسيارتها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قضتْ محكمة أمريكية بسجن سيدة حامل، تبلغ من العمر 23 عامًا، بالسجن لعشرات السنوات بعد أن قتلت 3 أشخاص، وهي تقود سيارتها بسرعة جنونية في أحد الطرق السريعة بولاية بنسلفانيا.
ونقل موقع "الحرة" عن صحيفة "نيويورك بوست": كانت "جايانا ويب"، الحامل في شهرها السابع، قد حُكم عليها بعدة عقوبات تتراوح مددها بين 26 عامًا و60 سنة، وذلك عقب إدانتها بقتل شرطيين وشخص ثالث.
وكانت تلك المرأة قد نشرت على منصات التواصل الاجتماعي قبل دقائق من اقترافها تلك الواقعة؛ تدوينة تتباهى فيها بأنها كانت تقود سيارتها بسرعة كبيرة.
وقال محاميها "مايك ووكر" لصحيفة "فيلادلفيا إنكويرر" : إنه بموجب شروط إقرارها بالذنب، ستظلّ خارج القضبان حتى تضع مولودها، وبعد ذلك سيُسمح لها بقضاء بعض الوقت مع طفلها قبل الذهاب إلى السجن.
سبق
MENAFN26112023000208011052ID1107485836
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.