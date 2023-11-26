السجن عشرات السنوات لأمريكية حامل قتلت 3 أشخاص بسيارتها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قضتْ محكمة أمريكية بسجن سيدة حامل، تبلغ من العمر 23 عامًا، بالسجن لعشرات السنوات بعد أن قتلت 3 أشخاص، وهي تقود سيارتها بسرعة جنونية في أحد الطرق السريعة بولاية بنسلفانيا.

ونقل موقع "الحرة" عن صحيفة "نيويورك بوست": كانت "جايانا ويب"، الحامل في شهرها السابع، قد حُكم عليها بعدة عقوبات تتراوح مددها بين 26 عامًا و60 سنة، وذلك عقب إدانتها بقتل شرطيين وشخص ثالث.

وكانت تلك المرأة قد نشرت على منصات التواصل الاجتماعي قبل دقائق من اقترافها تلك الواقعة؛ تدوينة تتباهى فيها بأنها كانت تقود سيارتها بسرعة كبيرة.

وقال محاميها "مايك ووكر" لصحيفة "فيلادلفيا إنكويرر" : إنه بموجب شروط إقرارها بالذنب، ستظلّ خارج القضبان حتى تضع مولودها، وبعد ذلك سيُسمح لها بقضاء بعض الوقت مع طفلها قبل الذهاب إلى السجن.



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