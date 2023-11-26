MENAFN - Amman Net)اللجنة القانونية في مجلس النواب تجتمع اليوم ، لمناقشة ما احيل على اللجنه بخصوص مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني وامكانية رفع دعوى امام المحكمة الجنائية الدوليةاستشهاد 5 فلسطينيين واصابة 5 اخرون برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها ، استشهد شاب فلسطيني عند مستوطنة بساغوت شرقي مدينة البيرة والهدنة في غزة تدخل يومها الثالث والاحتلال الاسرائيلي يفرج عن 39 فلسطينيا بينهم 6 سيدات و 33 طفلا مقابل الافراج عن 13 اسرائيليا من المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس يؤكد ان ما يحدث في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي ليس تنكيلا فقط؛ بل جريمة كاملة.مؤسسة المواصفات والمقاييس تبدأ اليوم، بالتحقق من عدادات سيارات الأجرة "التاكسي" العاملة بحدود أمانة عمّان الكبرى وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرّتها الأمانةشركة توزيع الكهرباء، تعتزم إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية اليوم،وذلك لغايات الصيانة السنوية.تكون الأجواء اليوم غائمة جزئيا وباردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أجزاء من مناطق جنوب غرب المملكة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. "التاكسي الأصفر" يبدأ الأحد العمل بالتعرفة الجديدة في عمان 11/26/2023 - 10:34 عمان ن

تبدأ مؤسسة المواصفات والمقاييس الأحد، التحقق من عدادات سيارات الأجرة "التاكسي" العاملة بحدود أمانة عمّان الكبرى وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرّتها الأمانة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن مركز التحقق المترولوجي التابع لها في ماركا، سيستقبل سيّارات التاكسي من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء، في محطّة واسعة ومتطوّرة لفحص عدادات التاكسي تحتوي على ستة مسارب، بحيث يتمّ التحقق من ست مركبات في آن واحد.

وأوضحت المؤسسة أن عملية التّحقق من العداد لا تتعدّى خمس دقائق لكلّ مركبة وبحصيلة يومية تقارب 500 مركبة.

وسيتمّ تمييز العدادات التي تم تعديلها حسب الأجرة الجديدة لغايات الرقابة، وتزويد دائرة عمليات النقل العام بأمانة عمّان بالإحصائية اليومية للمركبات التي تم تعديلها، ومنح مهلة لمدة أسبوعين لجميع سيارات التاكسي العاملة ضمن اختصاص الأمانة لتصويب أوضاعها حسب الأجرة الجديدة.

ووفقاً للتعرفة الجديدة ستصبح فتحة العداد 37 قرشا، والتعرفة الكيلومترية 26 قرشا لكل كم، وستصبح تعرفة الانتظار 26 فلسا لكل 35 ثانية للفترة الصباحية، فيما عدلت التعرفة الليلية لتصبح قيمة بدء الانطلاق "فتحة العداد" ليلا 38 قرشا ويحتسب 32 قرشا لكل كم، و 32 فلسا عن كل 35 ثانية كتعرفة انتظار ليلية.

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