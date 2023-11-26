التاكسي الأصفر يبدأ الأحد العمل بالتعرفة الجديدة في عمان

(MENAFN
- Amman Net)
اللجنة القانونية في مجلس النواب تجتمع اليوم ، لمناقشة ما احيل على اللجنه بخصوص مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني وامكانية رفع دعوى امام المحكمة الجنائية الدولية
استشهاد 5 فلسطينيين واصابة 5 اخرون برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها ، استشهد شاب فلسطيني عند مستوطنة بساغوت شرقي مدينة البيرة و
الهدنة في غزة تدخل يومها الثالث والاحتلال الاسرائيلي يفرج عن 39 فلسطينيا بينهم 6 سيدات و 33 طفلا مقابل الافراج عن 13 اسرائيليا من المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.
رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس يؤكد ان ما يحدث في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي ليس تنكيلا فقط؛ بل جريمة كاملة.
مؤسسة المواصفات والمقاييس تبدأ اليوم، بالتحقق من عدادات سيارات الأجرة "التاكسي" العاملة بحدود أمانة عمّان الكبرى وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرّتها الأمانة
شركة توزيع الكهرباء، تعتزم إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية اليوم،وذلك لغايات الصيانة السنوية.
تكون الأجواء اليوم غائمة جزئيا وباردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أجزاء من مناطق جنوب غرب المملكة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. "التاكسي الأصفر" يبدأ الأحد العمل بالتعرفة الجديدة في عمان 11/26/2023 - 10:34 عمان ن
تبدأ مؤسسة المواصفات والمقاييس الأحد، التحقق من عدادات سيارات الأجرة "التاكسي" العاملة بحدود أمانة عمّان الكبرى وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرّتها الأمانة.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن مركز التحقق المترولوجي التابع لها في ماركا، سيستقبل سيّارات التاكسي من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء، في محطّة واسعة ومتطوّرة لفحص عدادات التاكسي تحتوي على ستة مسارب، بحيث يتمّ التحقق من ست مركبات في آن واحد.
وأوضحت المؤسسة أن عملية التّحقق من العداد لا تتعدّى خمس دقائق لكلّ مركبة وبحصيلة يومية تقارب 500 مركبة.
وسيتمّ تمييز العدادات التي تم تعديلها حسب الأجرة الجديدة لغايات الرقابة، وتزويد دائرة عمليات النقل العام بأمانة عمّان بالإحصائية اليومية للمركبات التي تم تعديلها، ومنح مهلة لمدة أسبوعين لجميع سيارات التاكسي العاملة ضمن اختصاص الأمانة لتصويب أوضاعها حسب الأجرة الجديدة.
ووفقاً للتعرفة الجديدة ستصبح فتحة العداد 37 قرشا، والتعرفة الكيلومترية 26 قرشا لكل كم، وستصبح تعرفة الانتظار 26 فلسا لكل 35 ثانية للفترة الصباحية، فيما عدلت التعرفة الليلية لتصبح قيمة بدء الانطلاق "فتحة العداد" ليلا 38 قرشا ويحتسب 32 قرشا لكل كم، و 32 فلسا عن كل 35 ثانية كتعرفة انتظار ليلية.
أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
MENAFN26112023000209011053ID1107485834