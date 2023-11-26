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الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص: نخجل أن نفرح وفلسطين جريحة .. فيديو

11/26/2023 3:10:13 AM
(MENAFN- Amman Net) قالت الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص فور الإفراج عنها من سجون الاحتلال، إنها تخجل من أن تفرح وفلسطين جريحة، مشيرة إلى أوضاع صعبة تعانيها الأسيرات في سجون الاحتلال.

وقالت الجعابيض: تعرضنا للتنكيل والضرب في سجون الاحتلال، وإن هناك الكثير من الأسرى الجرحى داخل سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن "فتيات فلسطينيات صغيرات السن تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال". داعية إلى العمل على تحرير الأسرى من سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اشترطت إخلاء منزل الأسيرة إسراء الجعابيص في بلدة جبل المكبر جنوب القدس من الصحفيين، قبيل الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس.

واقتحمت قوات الاحتلال محيط منزل الأسيرة الجعابيص، واشترطت إخلاءه من كافة الصحفيين ووسائل الإعلام، قبيل وقت قصير من الإفراج عنها.

والأسيرة إسراء الجعابيص (36 عاما)، من مواليد جبل المكبر في مدينة القدس، أتت الحروق على أكثر من 60% من جسدها ووجهها عقب اندلاع حريق في المركبة التي كانت تقودها في أكتوبر عام 2015، بعد أن انفجرت الوسادة الهوائية الموجودة بجانب المقود، بالقرب من حاجز الزعيّم شرق القدس، لتصبح بين ليلة وضحاها متهمة بمحاولة تنفيذ عملية دهس.

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