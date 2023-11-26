معهد جامعة نيويورك أبوظبي يستضيف مؤتمر العمل المناخي والصحة قبيل مؤتمر الأطراف COP28

(MENAFN
- Hanover communications) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 نوفمبر 2023: يستضيف معهد جامعة نيويورك أبوظبي مؤتمر العمل المناخي والصحة في الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر، ضمن مساهمة الجامعة واسعة النطاق في الاستدامة في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف COP28. ويشارك في هذا الحدث خبراء عالميون بارزون، وتنظمه الجامعة بالتعاون مع لجنة السياسات التابعة للجمعية الدولية لعلم الأوبئة البيئية ويتضمن سلسلة من حلقات النقاش وورش العمل وجلسات التواصل.
يسعى المنظمون إلى أن يكون المؤتمر نقطة محورية للباحثين ومحللي السياسات وممثلي الحكومات للالتقاء والتعاون في منطقة التماس بين العمل المناخي والصحة العامة. يعقد المؤتمر في فترة لا يزال تأثير تغير المناخ يشكل فيها مخاطر عالمية وتصبح الحاجة إلى معالجة أسبابه أكثر إلحاحاً. وفي خضم هذه التحديات، تكمن فرصة كبيرة لاستكشاف تدابير التخفيف التي لا تكافح هذه القضايا فحسب، بل تساهم أيضاً في تحقيق فوائد كبيرة لصحة الإنسان.
يتضمن اليوم الأول من الحدث كلمات افتتاحية تلقيها عميدة العلوم في جامعة نيويورك أبوظبي، مارتا لوسادا، تليها أربع جلسات نقاش تجمع بين الأكاديميين والعلماء والخبراء لتبادل المعرفة فيما يتعلق بالفوائد المناخية المحتملة من خطوات الصحة العامة، وتحديد الطرق لاستخدام تدابير الصحة العامة لتحقيق العمل المناخي أيضاً، وتحديد سياسات الصحة العامة والتخطيط الحضري التي تخفف أيضاً من أضرار تغير المناخ.
تركّز فعاليات اليوم الثاني على ورش عمل يشارك فيها الحضور ضمن مجموعات فرعية لكتابة التقارير. ويهدف المؤتمر إلى نشر المحتوى العلمي للاجتماع من خلال تجهيز تقرير ورشة العمل للنشر، تحت رعاية لجنة السياسات في الرابطة الدولية لعلم الأوبئة البيئية في أحد الدوريات العلمية عالية التأثير. ويختتم الحدث بجولة في معرض الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي حيث يعرض حالياً معرض «أفق» للفنان بلين دي سانت كروا، الذي يتضمن سلسلة من الأعمال الفنية التي أنجزها الفنان خلال سلسلة من الإقامات الفنية على مدار العام الماضي عمل فيها بشكل وثيق مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والخبراء المحليين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هذا الرابط.
ينعقد المؤتمر في ظل رئاسة جامعة نيويورك أبوظبي شبكة المناخ الجامعية التي تضم عدداً من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى تفعيل الحوارات وورش العمل والفعاليات العامة ورسم السياسات العامة وتفعيل دور الشباب في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف وما بعد ذلك.
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