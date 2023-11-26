تعلن شركة CRETA عن برنامج تطوير ألعاب يتضمن مشروعاً جديداً من قبل مبتكر لعبة Street Fighter II

(MENAFN
- EmailWire)
(ARAB NEWSWIRE)
أعلنت منصة CRETA لألعاب Web3 والعوالم الافتراضية عن برنامج دعم تطوير الألعاب. ستقوم CRETA NEXUS بتنمية موجة جديدة من ألعاب Web3 بما في ذلك أحدث مشروع من تصميم Yoshiki Okamoto، المشهور بألعاب مثل Street Fighter II و Resident Evil و Monster Strike.
تم تصميمه لدعم المشاريع التي تسرع من تطوير ألعاب Web3، تمكّن CRETA NEXUS الأشخاص المبدعين من تقديم مشاريعهم الخاصَّة إلى شبكة عالمية واستلام الدعم في التطوير. يتم منح أصحاب المشروع حق الحصول على مكافآت مثل الوصول المبكر، ومنتجات طبعة محدودة، وعناصر داخل اللعبة، وفوائد مبنية على الأرباح كمقابل لدعمهم.
صرّح راي ناكازاتو (Ray Nakazato)، مؤسس شركة CRETA:
"من المقرر أن يخلق CRETA NEXUS مجتمعاً متحمساً لشركة CRETA من خلال جمع المبدعين ومعجبيهم المتعاونين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. نحن واثقون من أن هذه ستكون خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية CRETA لمجتمع حيث يندمج المبدعون واللاعبون بسلاسة. نرحب بيوشيكي أوكاموتو (Yoshiki Okamoto) كمشروع افتتاحي وهذا شرف لنا بالتأكيد."
أضاف يوشيكي أوكاموتو (Yoshiki Okamoto):
"لقد كان لي مؤخراً فرصة للتعرف على برنامج دعم التطوير الخاص بشركة CRETA. أجد أنه من المثير للاهتمام جداً كيف أنهم يتبعون نهجاً فريداً من نوعه مع منصة العملات الرَّقمية الخاصَّة بهم. وما هو أكثر إثارة للإعجاب هو استعدادهم لمواجهة التحديات التي قد لا يتم تحقيقها على منصات الألعاب التقليدية. من الواضح أن فريق عمل CRETA متحمس للحفاظ على جوهر المتعة في الألعاب. لذا، ومستلهماً من كل هذا، قررت اتخاذ قرار. لقد قمت بتنمية فكرة بصمت، وهذه الفكرة قد تكون في نهاية المطاف تتويجاً لرحلتي الكاملة في تطوير الألعاب."
تهدف CRETA NEXUS إلى أن تصبح آلية فعالة لجمع التبرعات لمطوري الألعاب الموهوبين العاملين في نظام CRETA. يتيح لهم الحصول على دعم محبي الألعاب والمستثمرين المحترفين، وتوفير الدعم المالي اللازم لإطلاق ألعاب جديدة وأصلية في السوق. سيتم إنشاء جمع التبرعات للمشاريع التي تتم حضانتها في إطار برنامج CRETA NEXUS، شريطة تحقيق هدف التمويل المحدد خلال فترة التبرع المخصصة. سيتم تنفيذ توفير الأموال بشكل أساسي باستخدام رموز CRETA.
لتعظيم نجاح المبادرة، ستتعاون CRETA مع شركة Republic، التي تسرّع نمو شركات العملات الرَّقمية في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعتها الاستشارية لتقنية الويب3. بفضل بنكها المصرفي الرّقمي المتخصص للشركات والسوق العالمية الموجهة للتجزئة، جعلت الشركة من الممكن لأكثر من 3 ملايين عضو في المجتمع استثمار 2.6 مليار دولار في آلاف المشاريع الخاصة.
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