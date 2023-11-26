أسعار النفط العالمية تصعد أسبوعيًا بالرغم من الانخفاض اليومي المؤقت

(MENAFN
) في نهاية أسبوع التداول، شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضًا، وذلك تأثرًا بتقليل العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بعد التطورات الإيجابية المتعلقة بإطلاق سراح عدد من الرهائن في غزة. ورغم هذا التراجع اليومي، إلا أن أسعار النفط تمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية لأول مرة في أكثر من شهر، حيث تتجه الأنظار نحو اجتماع أوبك+ المقرر الأسبوع المقبل، حيث سيتخذ القرارات بشأن تقليص الإنتاج لعام 2024.
كما سجل سعر التسوية لعقود مستقبلات النفط الخام من نوع برنت انخفاضًا بنسبة 1 بالمئة ما يعادل 84 سنتًا، ليصل إلى 80.58 دولارًا، بينما انخفض النفط الخام الأمريكي من نوع ويست تكساس الوسيط 2 بالمئة ، أو 1.56 دولارًا، عند 75.54 دولارًا، ولم يكن هناك تسوية لسعر النفط الخام الأمريكي يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
في حين بالرغم من التقلبات اليومية، حققت عقود نفط برنت ونفط ويست تكساس الوسيط مكاسبها الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع. وتأتي هذه الفترة في وقت تتجه فيه الأنظار نحو اجتماع أوبك+، حيث ستدور المناقشات حول إمكانية تقليص الإنتاج. وكانت التراجعات الأخيرة في أسعار النفط سببًا للقلق، نتيجة للمخاوف من التوازن بين الطلب ونمو العرض، خاصةً من قبل منتجين خارجين عن أوبك.
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