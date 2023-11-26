شركات التكنولوجيا المالية تنافس شبكات البطاقات

(MENAFN
) شهدت شركات التكنولوجيا المالية نجاحًا كبيرًا في توجيه قطاع الخدمات المالية، وقد أثار ذلك إعجاب بعض المستثمرين، حيث تبرز الشركات المالية التكنولوجية القوية مثل بلوك وسترايب التي تتمتع بتمويل جيد في العمل على تقليل تكاليف التجار وتحسين هوامش الربح لمقدمي خدمات الدفع. ومع ذلك، يظل الخندق الكبير الذي يحيط بشبكات البطاقات تحديًا كبيرًا، حيث يجعل هذه الشركات التكنولوجية صعبًا تخطيه والتفوق عليه.
كما يعتبر الدفع عملية تحويل بسيطة بين حسابين مصرفيين, ويكون هناك مجموعة من الروابط المالية التي تمكن هذه العملية, وحتى الآن، ساعدت التطورات في مجال التكنولوجيا المالية في تيسير هذه العملية وتقليل تكاليفها للتجار، والجزء الأوسط الذي يسمح للبنوك بالتواصل مع بعضها البعض كان أكثر مرونة. وتسيطر على هذا القطاع إلى حد كبير شركتي فيزا وماستركارد.
كذلك تمكنت مبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة المتحدة من تمكين شركات التكنولوجيا المالية من تجاوز هذا السيطرة جزئيًا. وعلى الرغم من أن التقدم في هذا المجال قد يكون بطيئًا، إلا أنه يشكل فرصة كبيرة تنتظر الفائز, وحققت ماستركارد، على سبيل المثال، إيرادات صافية تعادل 28 نقطة أساس من حجم العمليات في الربع الثالث من 2023, وفي الواقع، تكون تكاليف فيزا وماستركارد الحدية قريبة جدًا من الصفر.
في حين بلغت هوامش التشغيل متوسط 62 بالمئة في عام 2022، ولكن قوة الشبكات قد تصبح النقطة الضعيفة لكل من الشركتين، حيث يعتمدان على بطاقات الدفع الفعلية. التهديد الوحيد الذي يواجه استخدامها هو الدفع المباشر من بنك إلى بنك, ولكي تحقق المدفوعات التقنية التطور، يجب أن تنطلق نحو التكنولوجيا الرقمية بشكل أكبر.
وتهدف التقنيات مثل رموز الاستجابة السريعة والتعرف على الوجه وبصمات الأصابع إلى جعل المدفوعات الجوالة أسرع وأكثر أمانًا وأقل تكلفة. في أوروبا، تقود ترولير هذه المهمة. تعمل هذه الشركة الرائدة في لندن على معالجة ثلثي المدفوعات المصرفية المفتوحة في المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وإسبانيا، بقيمة تقدر بحوالي 35 مليار دولار، بينما تتعامل فيزا وماستركارد مجتمعتان مع حجم عمليات سنوي يبلغ 25 تريليون دولار.
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