علي بابا تركز من جديد على تركيز الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) بعد إعلان خطة هيكلية جريئة قبل عدة أشهر، قررت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا إعادة التوجيه بشكل استراتيجي، مع التركيز من جديد على دمج الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي لنموها. ويأتي هذا في ظل التهديدات التي تواجهها من واشنطن والتي تُهدد وصول علي بابا إلى المعالجات الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي.
كما قاد إدي يونغمينغ وو، الرئيس التنفيذي الجديد، تغييرًا كبيرًا في استراتيجية علي بابا التي أُعلن عنها سابقًا من قبل دانيال زانغ في مارس الماضي, وأكد وو في أول مناقشة للنتائج المالية خلال فترة توليه المنصب على التزام الشركة القوي بالاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وتلبية الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية في عصر الذكاء الاصطناعي.
كذلك أفاد وو: "التلاقي العميق بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية سيكون محفزًا هامًا لتطويرنا المستقبلي." ومع ذلك، أعرب المستثمرون عن مخاوفهم من التغيير المفاجئ والكامل في الاتجاه، مما أدى إلى بيع أسهم علي بابا في نيويورك، حيث انخفضت قيمة السوق للمجموعة بما يقارب 20 مليار دولار في يوم واحد، وهو انحراف كبير عن المألوف ويعادل انخفاضًا بنسبة 9 بالمئة في سعر السهم.
في حين أشار دانكن كلارك، مؤسس شركة الاستشارات "بي.دي.إي" المقرَّة في بكين، إلى أن "علي بابا" كانت رمزًا لتقديم الصين لضغطها على شركات الإنترنت، وإذا كانت تأمل في أن تكون رمزًا للتحول الصيني، فإنه لا يبدو أن هذا سيحدث.
وجاءت قرارات وو بإلغاء عملية فصل قسم الحوسبة السحابية في وقت يتزامن مع تأجيل خطط إدراج سلسلة محلات "فريش هيبو"، مما يتناقض مع جوانب رئيسية من عملية هيكلة المجموعة إلى ست وحدات منفصلة أُعلن عنها في مارس، كجزء من جهود مكافحة انخفاض أسعار الأسهم.
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