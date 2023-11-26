(وكأنها لا تريد العودة !!) - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وصف ناشطون حال أسيرة إسرائيلية، أفرجت عنها كتائب القسام فجر اليوم الأحد، بـ جملة "كأنها لا تريد العودة".
وخلت ملامح الأسيرة من أي لهفة للعودة، أو الخوف من تواجدها بين عناصر القسام منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي آخر ظهور لها في أثناء تسليمها للصليب الأحمر ضمن إطار صفقة تبادل، ودعت الأسيرة عناصر المقاومة قبل مغادرتها.
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