(وكأنها لا تريد العودة !!) - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - وصف ناشطون حال أسيرة إسرائيلية، أفرجت عنها كتائب القسام فجر اليوم الأحد، بـ جملة "كأنها لا تريد العودة".

وخلت ملامح الأسيرة من أي لهفة للعودة، أو الخوف من تواجدها بين عناصر القسام منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي آخر ظهور لها في أثناء تسليمها للصليب الأحمر ضمن إطار صفقة تبادل، ودعت الأسيرة عناصر المقاومة قبل مغادرتها.

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