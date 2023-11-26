4 وظائف بشروط استثنائية للعمل في فندق رونالدو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأحد، أن عشاق النجم كريستيانو رونالدو الذين يمتلكون مواصفات خاصة، سيكون لديهم فرصة العمل تحت قيادته.
قالت الصحيفة: "فندق بيستانا سي أر 7 المملوك إلى أسطورة البرتغال ولاعب النصر السعودي، يستهدف التعاقد مع 4 موظفين جدد".
وأضافت "العمال الأربعة الجدد الذين سينضمون إلى طاقم الفندق، سيكون لاعب كرة القدم السابق في ريال مدريد، مانشستر يونايتد، ويوفنتوس، رئيساً لهم، إذ إنه من بين شروط الوظائف، أن يكون العقد طويل الأجل، بدوام كامل، وبدلات شهرية بقيمة 100 يورو، وتأمين طبي مجاني، ومزايا اجتماعية، وإجازة 50 يوماً".
وكشفت الصحيفة عن الوظائف وهي، فني صيانة، يحصل على عقد بديل مؤقت، ويتطلب العرض خبرة تزيد عن عامين، وسيكون راتبه 25 ألف يورو سنوياً.
أما الوظيفة الثانية هي طباخ، ومواصفات المتقدم يجب أن يمتلك خبرة لا تقل عن عامين، وسيحصل على 25 ألف يورو سنوياً، في المقابل الوظيفة الثالثة هي موظف في الاستقبال وخدمة العملاء، وشروطها امتلاك خبرة لا تقل عن عامين إلى ثلاثة أعوام، وأن تكون لغته الإنجليزية جيدة جداً، وسيحصل على راتب 28 ألف يورو سنوياً.
وأخيراً وظيفة منسق للمجموعات في الفندق، ويجب أن يكون المرشح حاصلاً على دراسات جامعية في مجال السياحة، مع خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام، ومستوى عالٍ في اللغة الإنجليزية، وسيكون راتبه حوالي 33 ألف يورو سنوياً.
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