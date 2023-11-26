4 وظائف بشروط استثنائية للعمل في فندق رونالدو

MENAFN - Khaberni) خبرني - ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأحد، أن عشاق النجم كريستيانو رونالدو الذين يمتلكون مواصفات خاصة، سيكون لديهم فرصة العمل تحت قيادته.

قالت الصحيفة: "فندق بيستانا سي أر 7 المملوك إلى أسطورة البرتغال ولاعب النصر السعودي، يستهدف التعاقد مع 4 موظفين جدد".

وأضافت "العمال الأربعة الجدد الذين سينضمون إلى طاقم الفندق، سيكون لاعب كرة القدم السابق في ريال مدريد، مانشستر يونايتد، ويوفنتوس، رئيساً لهم، إذ إنه من بين شروط الوظائف، أن يكون العقد طويل الأجل، بدوام كامل، وبدلات شهرية بقيمة 100 يورو، وتأمين طبي مجاني، ومزايا اجتماعية، وإجازة 50 يوماً".

وكشفت الصحيفة عن الوظائف وهي، فني صيانة، يحصل على عقد بديل مؤقت، ويتطلب العرض خبرة تزيد عن عامين، وسيكون راتبه 25 ألف يورو سنوياً.

أما الوظيفة الثانية هي طباخ، ومواصفات المتقدم يجب أن يمتلك خبرة لا تقل عن عامين، وسيحصل على 25 ألف يورو سنوياً، في المقابل الوظيفة الثالثة هي موظف في الاستقبال وخدمة العملاء، وشروطها امتلاك خبرة لا تقل عن عامين إلى ثلاثة أعوام، وأن تكون لغته الإنجليزية جيدة جداً، وسيحصل على راتب 28 ألف يورو سنوياً.

وأخيراً وظيفة منسق للمجموعات في الفندق، ويجب أن يكون المرشح حاصلاً على دراسات جامعية في مجال السياحة، مع خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام، ومستوى عالٍ في اللغة الإنجليزية، وسيكون راتبه حوالي 33 ألف يورو سنوياً.



