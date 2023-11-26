558 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا

MENAFN - Khaberni) خبرني -حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، فائضا مقداره 558 مليون دينار.

وأشارت أرقام مستندة على معطيات إحصائية رسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام وصل إلى 2.4 مليار دينار، مقارنة مع 2.3 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، تراجعت قيمة الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركي حتى نهاية شهر أيلول الماضي للعام الحالي، بنسبة 2.2 بالمئة، لتبلغ نحو 1.480 مليار دينار، مقارنة مع 1.513 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 16.3 بالمئة، لتصل إلى حوالي 922 مليون دينار، مقابل حوالي 793 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب المعطيات، تتركز الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، على الألبسة وتوابعها، والحلي والمجوهرات، الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.

وتتنوع مستوردات المملكة من أميركا على المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية وعجينة الخشب ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.