النوابغ العربية تبحث عن دبي

مع انطلاق الحراك العلمي الضخم عربياً في استقطاب النوابغ العربية، لوضع حجر الأساس لاستئناف أمجاد الحضارة العربية من دبي، الحراك العلمي في العالم العربي، وإيماناً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن اكتشاف واستقطاب هذه النوابغ العربية المتميزة في العالم العربي، من الذين يمتلكون المواهب الاستثنائية، سيشكلون نقلة نوعية في كافة المجالات التطوير، لما يمتلكه العلماء والمفكرون والمخترعون والمبتكرون من إبداع وتميز، لتكون لديهم القدرة في إعادة أمجاد العرب في مجال العلوم، انطلقت «نوابغ العرب».

إن تعزيز وجود النوابغ العربية في دبي خاصة، ودولة الإمارات عامة، سيشكل نقلة نوعية على الساحة الدولية، تمكننا من زيادة الاهتمام العالمي بأن تكون المنطقة محطة استراتيجية، تركز على تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا الطبية، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.

تشكل مبادرة «نوابغ العرب» فرصة مهمة للمتقدمين إليها، ومرحلة جديدة لانطلاق مجموعة من الاستراتيجيات الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزز مكانة دبي لتكون المركز العربي العالمي للعلم والتكنولوجيا، مساهمة بشكل كبير في تطوير مستقبل البشر بشكل أفضل، لتتحول المنطقة لمركز أساسي للنوابغ العربية، تنطلق من خلاله كافة المبادرات العلمية للعالم، وحراك علمي عظيم، سيقود المنطقة نحو النتائج الإيجابية التي تتبناها المبادرة، ضمن خطة استراتيجية، تهدف إلى تمكين أفكار نوابغ العرب من المبدعين والمتميزين.

كانت وما زالت دبي أرض الفرص والنجاحات، ومحطة لانطلاق الكثير من المشاريع العالمية، واليوم بدأت في أن تكون حاضنة العلماء والمواهب العربية المتميزة في الطب والهندسة والاقتصاد والتقنية والعمارة، وإيجاد جيل جديد يبحث عن الأمل، الأمل تحت مظلة نوابغ العرب.

دبي اليوم تجسد تحول المنطقة، في كونها مركزاً عالمياً للنوابغ العرب في التفاعل الديناميكي بين الحكومات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وهذا يعزز الريادة والابتكار كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية والاقتصادية والعلمية للمنطقة، وتعزيزاً لجودة الحياة، والتفوق المستقبلي في صناعة أمجاد عربية جديدة، تسهم في خدمة الحضارة والبشرية.