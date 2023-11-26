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الإمارات.. صرف المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر غداً بقيمة إجمالية تبلغ 749 مليون درهم

11/26/2023 2:28:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية بأن المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر الجاري ستصرف الاثنين الموافق 27 من الشهر، بقيمة إجمالية تبلغ (749,052,192.81) درهم، بزيادة قدرها (25,297,908) درهم عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (723,754,284.73) درهم.

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو (47,386) مستفيداً، بزيادة قدرها (1,534) عن نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (45,852) مستفيداً.
وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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