عضو في مجلس الاحتياطي الأوروبي يؤكد توازن احتمالات زيادة أو تراجع الفائدة

(MENAFN
) في تصريح حديث، أكد روبرت هولزمان، عضو في مجلس الاحتياطي الأوروبي، أن احتمالية رفع أو خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو تظل متوازنة على مدار الربع الثاني من عام 2024, ويرى هولزمان أن فرص رفع أسعار الفائدة تتساوى مع فرص خفضها، ويعزو ذلك إلى تأثيرات التضخم العالي على الاقتصاد.
كما يستمر التضخم في رؤيته بالارتفاع بشكل عام على الرغم من استمراره بشكل معتدل خلال الأشهر الأخيرة, ويرصد هولزمان مخاطر إضافية، مثل الوضع السياسي في الشرق الأوسط وتأثير ظاهرة النينو على أسعار الغذاء, وأكد هولزمان أن جميع أعضاء المجلس يدعمون القرار بتجميد رفع أسعار الفائدة.
كذلك يأتي هذا في سياق تحذير البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق، حيث أعرب عن قلقه من أن النمو الضعيف في اقتصادات منطقة اليورو قد يزيد من مخاطر استقرار الأوضاع المالية، خاصة في ظل احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة.
في حين يظهر توقع هولزمان بتوازن في قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثاني من 2024، مع التأكيد على ضرورة مراعاة التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية المحتملة.
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