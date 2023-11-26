الحرب على غزة.. إتمام المرحلة الثانية من تبادل الأسرى والهدنة تدخل يومها الثالث

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أكتملت المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، فيما دخلت الهدنة، اليوم الأحد، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل يومها الثالث يرافقها هدوء مشوب بالحذر مع تبقي يوم واحد على إنتهاء سريانها، وذلك بعد شهر ونصف على الحرب الإسرائيلية المدمرة التي أسفرت عن دمار في شتى أنحاء القطاع.
وشهد اليوم الثاني من الهدنة إتمام الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، والتي بموجبها جرى الإفراج عن 13 رهينة إسرائيلية مقابل الإفراج عن 39 أسيرا وأسيرة بينهم 33 طفلا و6 نساء من سجون الاحتلال.
وجرى تعليق الدفعة الثانية لساعات من جانب كتائب القسام، التي قالت إن إسرائيل خرقت اتفاق الهدنة في ما يتعلق بالمساعدات واتفاق تبادل الأسرى.
وأعقب ذلك إجراء محادثات عبر الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة، والتي أسفرت عن استئناف تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".
وأفرج الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عن 39 معتقلا، بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من "صفقة التبادل".
ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عدد من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى بلدية البيرة، في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 5 وطفل، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.
واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في ساحة بلدية البيرة، مرددين الشعارات المهنئة بالافراج عنهم، وأخرى داعية إلى الافراج عن كافة المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفي القدس، منعت قوات الاحتلال أهالي المعتقلات من الاحتفال، أو استقبال المهنئين في المنزل، وعرقلة وصول المعتقلة المفرج عنها إسراء الجعابيص لعدة ساعات.
إسرائيل تتسلم قائمة المحتجزين المقرر إطلاقهم الأحد
تسلمت إسرائيل قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم، اليوم الأحد، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأحد.
وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل تلقت القائمة وتم نقل المعلومات إلى عائلاتهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
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