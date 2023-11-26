الحرب على غزة.. إتمام المرحلة الثانية من تبادل الأسرى والهدنة تدخل يومها الثالث

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أكتملت المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، فيما دخلت الهدنة، اليوم الأحد، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل يومها الثالث يرافقها هدوء مشوب بالحذر مع تبقي يوم واحد على إنتهاء سريانها، وذلك بعد شهر ونصف على الحرب الإسرائيلية المدمرة التي أسفرت عن دمار في شتى أنحاء القطاع.

وشهد اليوم الثاني من الهدنة إتمام الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، والتي بموجبها جرى الإفراج عن 13 رهينة إسرائيلية مقابل الإفراج عن 39 أسيرا وأسيرة بينهم 33 طفلا و6 نساء من سجون الاحتلال.

وجرى تعليق الدفعة الثانية لساعات من جانب كتائب القسام، التي قالت إن إسرائيل خرقت اتفاق الهدنة في ما يتعلق بالمساعدات واتفاق تبادل الأسرى.

وأعقب ذلك إجراء محادثات عبر الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة، والتي أسفرت عن استئناف تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

وأفرج الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عن 39 معتقلا، بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من "صفقة التبادل".

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عدد من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى بلدية البيرة، في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 5 وطفل، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في ساحة بلدية البيرة، مرددين الشعارات المهنئة بالافراج عنهم، وأخرى داعية إلى الافراج عن كافة المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي القدس، منعت قوات الاحتلال أهالي المعتقلات من الاحتفال، أو استقبال المهنئين في المنزل، وعرقلة وصول المعتقلة المفرج عنها إسراء الجعابيص لعدة ساعات.

إسرائيل تتسلم قائمة المحتجزين المقرر إطلاقهم الأحد

تسلمت إسرائيل قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم، اليوم الأحد، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأحد.

وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل تلقت القائمة وتم نقل المعلومات إلى عائلاتهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.



