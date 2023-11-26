الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف عاصفا ومغبرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 60 كم /ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائما عاصفا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على المناطق الشمالية وتمتد الأمطار خلال ساعات الليل المتأخر إلى باقي المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 60 كم /ساعة والبحر مائج.

وغدا الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم عاصفا وباردا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 60 كم /ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرفية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأحد والاثنين من خطر شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.