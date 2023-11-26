الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف عاصفا ومغبرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 60 كم /ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائما عاصفا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على المناطق الشمالية وتمتد الأمطار خلال ساعات الليل المتأخر إلى باقي المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 60 كم /ساعة والبحر مائج.
وغدا الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم عاصفا وباردا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 60 كم /ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
أما الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرفية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأربعاء المقبل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأحد والاثنين من خطر شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.
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