شهيد برصاص الاحتلال في يتما جنوب نابلس
التاريخ
11/26/2023 2:18:33 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- استشهد الشاب عدي مصباح صنوبر (30 عاما)، فجر اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية يتما، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الشاب صنوبر أصيب بالرصاص الحي بالوجه، خلال مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام القرية، ونقل إلى المستشفى، واعلن عن استشهاده في وقت لاحق، متأثرا بإصابته.
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