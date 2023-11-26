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هآرتس: إسرائيل تسلّمت قائمة بأسماء الرهائن الذين سيطلق سراحهم اليوم الأحد

11/26/2023 2:18:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكرت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلطات الإسرائيلية تسلمت قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق سراحهم "حماس" في وقت لاحق اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة نقلا عن بيان حكومي صباح الأحد أن "إسرائيل تلقت قائمة بأسماء الرهائن وتم نقل المعلومات إلى عائلات الرهائن".

وأجرت حركة "حماس" وإسرائيل ليلة الأحد عملية تبادل ثانية للرهائن والأسرى حيث بدأ تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية من المحتجزين في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

وأطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال، بينهم شروق دويات من بلدة صور باهر في القدس حيث حكم عليها بالسجن 16 عاما.


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