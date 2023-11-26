وزير الجيش الإسرائيلي: لن نغادر غزة حتى تتم إعادة جميع المختطفين

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الليلة الماضية، إن إسرائيل "لن تترك غزة حتى إعادة المخطوفين".
وفي التفاصيل، دخل غالانت إلى قطاع غزة صباح اليوم، حيث التقى بمقاتلي المشاة والمدرعات والهندسة والبحرية، وفي نهاية اللقاء قيم الوضع، وأوضح قائلا: "لن نغادر غزة حتى تتم إعادة جميع المختطفين".
وأضاف: "سنستغل الفرصة لإحضار المزيد من الرهائن، وأي مفاوضات لإطلاق سراحهم ستكون تحت النار".
ومساء السبت، نجحت الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.
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