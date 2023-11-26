وزير الجيش الإسرائيلي: لن نغادر غزة حتى تتم إعادة جميع المختطفين

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الليلة الماضية، إن إسرائيل "لن تترك غزة حتى إعادة المخطوفين".

وفي التفاصيل، دخل غالانت إلى قطاع غزة صباح اليوم، حيث التقى بمقاتلي المشاة والمدرعات والهندسة والبحرية، وفي نهاية اللقاء قيم الوضع، وأوضح قائلا: "لن نغادر غزة حتى تتم إعادة جميع المختطفين".

وأضاف: "سنستغل الفرصة لإحضار المزيد من الرهائن، وأي مفاوضات لإطلاق سراحهم ستكون تحت النار".

ومساء السبت، نجحت الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.



