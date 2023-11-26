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قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

11/26/2023 2:18:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة البيرة.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة البيرة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في المدينة وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين.




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