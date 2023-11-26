قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة البيرة.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة البيرة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في المدينة وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين.
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