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زيلينسكي: لدينا خطة لحل قضية الحدود مع بولندا

11/26/2023 2:18:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده تواجه صعوبات على الحدود بسبب "الخطوات السياسية" للدول المجاورة.

وفي تعليقه على احتجاج شركات النقل البولندية وإغلاقها الطرق المؤدية إلى الحدود، قال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في أعقاب قمة "Grain from Ukraine" التي عقدت في كييف: "لدينا صعوبات على الحدود... أعتقد أن سببها يعود قبل كل شيء إلى بعض الخطوات السياسية لجيراننا. أظن أنه يجب أن تكون لدينا سياسة متزنة للغاية وخطة للعمل. وتوجد لدينا هذه الخطة".
وأضاف أن المسؤولين الأوكرانيين يعملون على ذلك حاليا، موضحا: "نواجه الآن تحديا جديدا على هذه الحدود بسبب مسائل جديدة. أعتقد أنه يجب أن نمنح جيراننا بعض الوقت". وعبر عن أمله بتسوية هذه القضية.

روسيا اليوم

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