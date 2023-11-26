مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الصحة - أسماء

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الصحة - أسماء
التاريخ
11/26/2023 2:18:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، المرشحين للتعيين المدرجة أسماؤهم أدناه، إلى مراجعة مديرية الموارد البشرية في مبنى الوزارة، وذلك لاستكمال إجراءات التعيين .
ودعت المرشحين إلى ضرورة اصطحاب الوثائق المدرجة أدناه، معتبرة كل من يتخلف عن استكمال الأوراق مستنكفا عن العمل .
وتاليا الاسماء:
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