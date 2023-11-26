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مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الصحة - أسماء

11/26/2023 2:18:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، المرشحين للتعيين المدرجة أسماؤهم أدناه، إلى مراجعة مديرية الموارد البشرية في مبنى الوزارة، وذلك لاستكمال إجراءات التعيين .
ودعت المرشحين إلى ضرورة اصطحاب الوثائق المدرجة أدناه، معتبرة كل من يتخلف عن استكمال الأوراق مستنكفا عن العمل .
وتاليا الاسماء:










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