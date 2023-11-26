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الاحتلال يعتقل شابا في البيرة

11/26/2023 2:18:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من حي أم الشرايط بمدينة البيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هيثم سياج (27 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.




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