الاحتلال يعتقل شابا في البيرة
التاريخ
11/26/2023 2:18:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من حي أم الشرايط بمدينة البيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هيثم سياج (27 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.
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