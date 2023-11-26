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مكتب نتنياهو يتسلم قائمة الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم

11/26/2023 2:18:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب تلقت، اليوم الأحد، قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم، في ثالث أيام الهدنة، ضمن صفقة تبادل الأسرى، بين المقاومة والاحتلال.


وقال مكتب رئيس الوزراء في وقت مبكر اليوم الأحد، إن "إسرائيل" تلقت القائمة وتم نقل المعلومات إلى عائلاتهم.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم، وصلت لمكتب رئيس الوزراء، وأن الجهات الأمنية تدقق القائمة.

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