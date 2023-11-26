لم يغادر سريره منذ 5 سنوات.. وفاة أسمن رجل بالعالم - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عُثر على أسمن رجل بالعالم ميتاً في منزله بعد أيامٍ عدة فقط من إعلانه التخلص من وزنه المرتفع جداً، الذي تسبّب في محاصرته داخل منزله لمدة خمس سنوات دون أن يتمكّن من مغادرة سريره، حيث كان يقضي أغلب وقته في متابعة التلفاز.
ووفقاً لتقارير بريطانية، فإن الرجل الروسي ليونيد أندريف؛ البالغ من العمر 60 عاماً الذي يزن ما يقرب من 300 كيلوغرام، تُوفي في 17 نوفمبر الجاري، وتم إجراء الفحوصات الطبية له قبل إعلان وفاته رسمياً، حيث أظهرت النتائج الطبية أنه تعرَّض لنوبة قلبية.
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