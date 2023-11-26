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لم يغادر سريره منذ 5 سنوات.. وفاة أسمن رجل بالعالم - صور

11/26/2023 2:18:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عُثر على أسمن رجل بالعالم ميتاً في منزله بعد أيامٍ عدة فقط من إعلانه التخلص من وزنه المرتفع جداً، الذي تسبّب في محاصرته داخل منزله لمدة خمس سنوات دون أن يتمكّن من مغادرة سريره، حيث كان يقضي أغلب وقته في متابعة التلفاز.


ووفقاً لتقارير بريطانية، فإن الرجل الروسي ليونيد أندريف؛ البالغ من العمر 60 عاماً الذي يزن ما يقرب من 300 كيلوغرام، تُوفي في 17 نوفمبر الجاري، وتم إجراء الفحوصات الطبية له قبل إعلان وفاته رسمياً، حيث أظهرت النتائج الطبية أنه تعرَّض لنوبة قلبية.







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