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إضراب شامل في مدينة جنين حداداً على أرواح الشهداء

11/26/2023 2:18:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ أهالي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية إضرابا شاملا اليوم الأحد حدادا على أرواح الشهداء، البالغ عددهم 5 خلال تصعيد قوات الاحتلال اقتحاماتها للمدينة ومخيمها منذ أمس السبت وحتى فجر اليوم الأحد.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية إلى 5، كما أصيب 5 آخرون بجروح، في حين استشهد شاب فلسطيني عند مستوطنة بساغوت شرقي مدينة البيرة.
وواصلت قوات الاحتلال تصعيدها ضد جنين منذ أمس السبت وحتى فجر الأحد، إذ لا تزال تحاصر المخيم وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.
وقصفت قوات الاحتلال منازل عدة بقذائف الأنيرجا، فيما جرفت الآليات شوارع ودمرت ممتلكات المواطنين في أحياء المدينة وأطراف المخيم.
وحاصرت القوات الإسرائيلية مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنعت سيارات الإسعاف من التحرك إلا بالتنسيق المسبق.

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