إضراب شامل في مدينة جنين حداداً على أرواح الشهداء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بدأ أهالي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية إضرابا شاملا اليوم الأحد حدادا على أرواح الشهداء، البالغ عددهم 5 خلال تصعيد قوات الاحتلال اقتحاماتها للمدينة ومخيمها منذ أمس السبت وحتى فجر اليوم الأحد.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية إلى 5، كما أصيب 5 آخرون بجروح، في حين استشهد شاب فلسطيني عند مستوطنة بساغوت شرقي مدينة البيرة.
وواصلت قوات الاحتلال تصعيدها ضد جنين منذ أمس السبت وحتى فجر الأحد، إذ لا تزال تحاصر المخيم وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.
وقصفت قوات الاحتلال منازل عدة بقذائف الأنيرجا، فيما جرفت الآليات شوارع ودمرت ممتلكات المواطنين في أحياء المدينة وأطراف المخيم.
وحاصرت القوات الإسرائيلية مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنعت سيارات الإسعاف من التحرك إلا بالتنسيق المسبق.
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