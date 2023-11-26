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إصابتان واعتقال ستة فلسطينيين من الخليل

11/26/2023 2:18:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، واعتقل ستة آخرون من مدينة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بإصابة مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية وصفت بالطفيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: محمد إياد الزرو، وشادي فلاح أبو شخيدم، وجهاد علاء لعويوي، ونمر فرج العويوي، وعبد الهادي صلاح أبو تركي، وعبد الرؤوف القواسمي، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.




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