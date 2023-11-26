إصابتان واعتقال ستة فلسطينيين من الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، واعتقل ستة آخرون من مدينة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بإصابة مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية وصفت بالطفيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: محمد إياد الزرو، وشادي فلاح أبو شخيدم، وجهاد علاء لعويوي، ونمر فرج العويوي، وعبد الهادي صلاح أبو تركي، وعبد الرؤوف القواسمي، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.
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