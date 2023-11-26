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يديعوت أحرونوت: المرحلة الثالثة من صفقة الأسرى ستشمل الإفراج عن أميركيين

11/26/2023 2:18:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- أنه يتوقع أن تشمل المرحلة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى اليوم الإفراج عن أميركيين.

ومساء أمس السبت ، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية، من المحتجزين في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".


وقالت "القسام" في بيان: "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و 7 من حملة الجنسيات الأجنبية (تايلاند)".

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