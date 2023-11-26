أسواق العملات الرقمية ترتفع وألمانيا تفكر في اعتبار بيتكوين وسيلة قانونية للدفع

(MENAFN
) شهدت أسواق العملات الرقمية تحسنًا يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر، حيث شهدت العديد من العملات زيادة في قيمتها أثناء التداول, ومن بين الأخبار الإيجابية التي ساهمت في هذا التحسن، قدمت يوهانا كوتار، عضو في البرلمان الألماني، مقترحًا رائدًا قد يشكل تحولًا كبيرًا في الأيديولوجية الاقتصادية في ألمانيا, وتدعو كوتار إلى الاعتراف بالبيتكوين كوسيلة قانونية للدفع في البلاد، مبرزة أهمية الخصوصية والقابلية للتكيف في الابتكار المالي.
كما شهدت مشتقات البيتكوين نشاطًا جديدًا، ويجدر بالذكر أن هذه العملة الرقمية شهدت أعلى مستوى لها في أواخر عام 2021. وتشير مؤشرات متغيرة، مثل تكلفة تداول العقود المستمرة المستديمة وعدد العقود المفتوحة، إلى عودة الاهتمام التكهني في البيتكوين.
كذلك يتوقع البعض أن تكون الموافقة التنظيمية على أول صندوق متداول للبيتكوين في الولايات المتحدة قريبة، مما قد يكون حافزًا لدخول المستثمرين في هذا السوق، مما قد يعزز الصفقات الكبيرة.
في حين أشار متحدث باسم ديريبيت، أحد أكبر بورصات خيارات العملات الرقمية، إلى أن قيمة العقود المفتوحة لخيارات البيتكوين وصلت إلى مستوى تقريبي يسجل رقمًا قياسيًا من 14.9 مليار دولار في الأسبوع الماضي، مما يبرز الاهتمام والمشاركة المتزايدة في سوق العملات الرقمية.
وارتفع سعر البيتكوين يوم الجمعة بنسبة طفيفة قدرها 0.03 بالمئة ليصل إلى 37.354 دولار، وارتفعت قيمته السوقية إلى 730 مليار دولار. وشهد حجم تداول البيتكوين انخفاضًا إلى 13.69 مليار دولار في الـ 24 ساعة الماضية. وخلال الأسبوع الأخير، أضاف البيتكوين نحو 2.28 بالمئة إلى قيمته الإجمالية. في سياق أسعار العملات الرقمية الأخرى، وشهدت إيثيريوم ارتفاعًا بنسبة 0.29 بالمئة لتصل إلى 2,067 دولار, بينما انخفضت عملة بينانس كوين بنسبة 0.13 بالمئة لتصل إلى 235 دولار. وارتفعت كاردانو، من ناحية أخرى، بنسبة 3.09 بالمئة, لتسجل 0.3937 دولار.
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