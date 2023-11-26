عروض الجمعة السوداء تبدأ في الولايات المتحدة مع تفاؤل اقتصادي

(MENAFN
) انطلقت عروض الجمعة السوداء في الولايات المتحدة، حيث بدأ المستهلكون البحث عن صفقات مغرية في متاجر البيع بالتجزئة وعبر المواقع الإلكترونية. وهذا اليوم الذي يأتي بعد عيد الشكر، يعد بداية الموسم التسوقي للعطلات، ويتميز بتخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من المنتجات.
كما بالرغم من التحسن في البيئة الاقتصادية, يظل هناك شعور بعدم اليقين من جانب المستهلكين, ففي الفترة الأخيرة، بدأت المحلات الأمريكية والمتاجر الإلكترونية في الإعلان عن تخفيضاتها وعروضها بشكل مبكر، حيث ازداد الحماس لهذا الحدث التقليدي في أماكن التسوق. ورغم أن الإعلانات بدأت في أكتوبر هذا العام، إلا أن التجار يعبرون عن قلقهم ويسعون لجذب المستهلكين في وقت أبكر، بهدف ضمان استلام المبالغ التي ينوي المتسوقون إنفاقها على المشتريات. وفقًا للخبراء، بدأت صيحة الشراء المبكر منذ بضع سنوات، وهذا العام تفاعلت العروض والترويجات التي بدأت في أكتوبر بشكل إيجابي مع المستهلكين.
كذلك تشير تقارير "أدوبي أناليتكس"، المختصة في التجارة الإلكترونية، إلى أن مبيعات الإنترنت وصلت إلى 76.8 مليار دولار في أكتوبر، بزيادة تبلغ 5.9 بالمئة عن العام السابق وارتفاع بنسبة 13.6 بالمئة مقارنة بأيلول. ووفقًا للتوقعات، من المتوقع تحقيق تخفيضات كبيرة خلال أيام الجمعة السوداء والإثنين الإلكتروني، حيث يتوقع أن تصل مبيعات الإنترنت إلى 9.6 مليار دولار يوم الجمعة السوداء و12 مليار دولار يوم الإثنين الإلكتروني.
MENAFN26112023000045015682ID1107485654
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.