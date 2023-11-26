الصومال يعلن انضمامه رسميًا إلى الرابطة الشرق أفريقية ممثلاَ نقطة فارقة في التكامل الإقليمي

(MENAFN
) تم بشكل رسمي انضمام الصومال إلى الرابطة الشرق أفريقية في خطوة تعد نقطة فارقة في التكامل الإقليمي. وأعلنت الهيئة الإقليمية، التي تسهل حركة السلع والأفراد بحرية، قبول الصومال كعضو جديد. والرابطة الشرق أفريقية، التي يقع مقرها في أروشا، تنزانيا، تضم الآن ثماني دول، وهي بوروندي، كينيا، رواندا، تنزانيا، جنوب السودان، أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال كعضو جديد, وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد انضمت إلى الرابطة في عام 2022.
كما أعلن رئيس بوروندي، إيفاريست نداييشيميي، الذي يرأس الرابطة الشرق أفريقية المنتهية ولايته، عن قبول الصومال في إطار معاهدة الانضمام. وتم الإعلان عن هذا الخبر في أروشا، بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي عبر عن امتنانه لهذه الخطوة. ووصف الرئيس محمود هذه اللحظة بأنها ليست فقط إنجازًا لطموحات الصومال على المدى الطويل، ولكن أيضًا فتحًا نحو مستقبل يحمل العديد من الإمكانيات والفرص.
كذلك تأسست الرابطة الشرق أفريقية في عام 2000 بهدف تسهيل التجارة خلال الحدود من خلال إلغاء الرسوم الجمركية بين دولها الأعضاء, وفي عام 2010، تم تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إنشاء سوق مشترك, باستثناء الصومال، تغطي دول الرابطة معًا مساحة واسعة تبلغ 4.8 مليون كيلومتر مربع، ويصل الناتج المحلي الإجمالي المشترك إلى 305 مليار دولار، وفقًا للمعلومات المتاحة على موقع الهيئة.
MENAFN26112023000045015682ID1107485653
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.