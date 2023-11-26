إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة البيرة

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة البيرة
التاريخ
11/26/2023 1:11:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني، في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة (وسط الضفة الغربية).
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، بـ"وجود إصابة على مدخل مستعمرة (بساغوت) المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة".
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