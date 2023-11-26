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إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة البيرة

11/26/2023 1:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني، في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة (وسط الضفة الغربية).
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، بـ"وجود إصابة على مدخل مستعمرة (بساغوت) المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة".

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