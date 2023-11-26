استشهاد شابين في مخيم جنين ونابلس فجر اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن شاباً فلسطينياً استشهد، فجر اليوم، ، إثر قصف مسيرات إسرائيلية، على مخيم جنين، في الضفة الغربية.
من جهتها نقلت وسائل إعلام فلسطينية، أنه شاباً فلسطينياً استشهد متأثراً بجروح خطيرة تعرّض لها، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي عليه، في قرية يتما جنوب نابلس بالضفة الغربية.
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