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استشهاد شابين في مخيم جنين ونابلس فجر اليوم

11/26/2023 1:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن شاباً فلسطينياً استشهد، فجر اليوم، ، إثر قصف مسيرات إسرائيلية، على مخيم جنين، في الضفة الغربية.
من جهتها نقلت وسائل إعلام فلسطينية، أنه شاباً فلسطينياً استشهد متأثراً بجروح خطيرة تعرّض لها، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي عليه، في قرية يتما جنوب نابلس بالضفة الغربية.

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