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الاحتلال يجدد قصف موقع في مخيم جنين

11/26/2023 1:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارةً جوية، فجر الأحد على محيط مستشفى جنين الحكومي قرب العيادات الخارجية، وفقا لوسائل إعلامية فلسطينية.

وأفادت الوسائل الإعلامية، بأن القصف تسبب باشتعال النيران في أحد منازل المخيم، عقب استهدافه بطائرة مسيرة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات.

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