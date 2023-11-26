الاحتلال يجدد قصف موقع في مخيم جنين
التاريخ
11/26/2023 1:11:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارةً جوية، فجر الأحد على محيط مستشفى جنين الحكومي قرب العيادات الخارجية، وفقا لوسائل إعلامية فلسطينية.
وأفادت الوسائل الإعلامية، بأن القصف تسبب باشتعال النيران في أحد منازل المخيم، عقب استهدافه بطائرة مسيرة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات.
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