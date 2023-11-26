-->

Sunday, 26 November 2023 10:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو-ميسون الجبالي : أسيرات تعرضن للضرب في سجون الاحتلال

11/26/2023 1:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الأسيرة الفلسطينية المحررة ميسون الجبالي ، إن سلطات الاحتلال مارست تضييقا علينا أثناء الاعتقال، وإن كثيرا من الأسيرات بسجون الاحتلال أصبن بحالات مرضية.
وأضافت ميسون أن أسيرات تعرضن للضرب من سلطات سجون الاحتلال.

وكما وقالت الاسيرة اسراء جعابيص في تصريحات مسبقة أن فتيات فلسطينيات صغيرات السن تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال.
وأشارت إلى تعرض الأسيرات للتنكيل والضرب في سجون الاحتلال ، انقر هنا

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

MENAFN26112023000208011052ID1107485571

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث