عودة مطار دمشق الدولي للعمل
التاريخ
11/26/2023 1:11:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت مصادر سورية عن عودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة ، وذلك بعد أكثر من شهر على توقفه عن العمل بعد استهدافه من قبل إسرائيل.
وأكد مصدر في وزارة النقل السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل بشكل طبيعي، مع إعادة بعض شركات الطيران برمجة رحلاتها المقررة .
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