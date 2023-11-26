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عودة مطار دمشق الدولي للعمل

11/26/2023 1:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت مصادر سورية عن عودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة ، وذلك بعد أكثر من شهر على توقفه عن العمل بعد استهدافه من قبل إسرائيل.
وأكد مصدر في وزارة النقل السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل بشكل طبيعي، مع إعادة بعض شركات الطيران برمجة رحلاتها المقررة .

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